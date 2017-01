(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GEN - Per la terza volta questo mese Benyamin Netanyahu e' sottoposto ad un nuovo interrogatorio da parte di ufficiali della polizia presentatisi stamane nella sua residenza di Gerusalemme per far luce su due inchieste. La prima e' relativa ad ingenti doni che la famiglia Netanyahu avrebbe ricevuto da uomini d'affari, mentre la seconda verte sulla concorrenza fra un free-press vicino al premier (Israel ha-Yom) ed il diffuso tabloid Yediot Ahronot, a lui ostile. Ieri su Facebook Netanyahu ha denunciato di essere vittima di una iniziativa portata avanti da alcuni giornalisti e dall'ex premier Ehud Barak nella fiducia di giungere ''ad ogni costo'' alla sua incriminazione, influenzando la magistratura con una vasta campagna di stampa: ''E' un tentativo - ha accusato - di ribaltare il potere con mezzi non democratici''.