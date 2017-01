Brexit: Hammond, no negoziati Usa prima di uscire da Ue

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Regno Unito non può avviare i negoziati con gli Stati Uniti o qualsiasi altro Paese prima di uscire dall'Unione europea, e quindi per almeno due anni: lo ha detto il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Independent. Hammond, che si trova a Bruxelles per l'Ecofin, ha inoltre twittato stamani: il Regno Unito "sarà un membro attivo dell'Ue finché non usciamo e un partner stretto in futuro".