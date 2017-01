Truffe:danno a Inps per oltre un milione, 316 denunciati

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 27 GEN - Una truffa ai danni dell'Inps per un milione 140 mila euro perpetrata da un'impresa cooperativa è stata scoperta dagli uomini della Guardia di finanza della Compagnia di Castrovillari che hanno denunciato il responsabile dell'impresa per truffa, falso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'indagine, coordinata dalla Procura, ha portato alla denuncia, per truffa, di altre 315 persone per circa 42 mila giornate lavorative mai effettuate. Secondo quanto accertato, la cooperativa presentava all'ente previdenziale falsi contratti, riconducibili a soggetti ignari e completamente estranei e fasulle denunce aziendali e trimestrali attestanti l'impiego, mai avvenuto, di operai, al fine di consentire l'indebita riscossione di indennità di disoccupazione, malattia e maternità. La cooperativa avrebbe emesso e annotato nella propria contabilità fatture per operazioni inesistenti su prestazioni di servizi resi a terzi per un importo complessivo per oltre mezzo milione di euro. (ANSA).