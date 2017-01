Nucleare: Gorbaciov a Trump e Putin, si fermi corsa

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Parla Michail Gorbaciov e manda un messaggio a Donald Trump e Vladimir Putin: fermino la corsa al nucleare. Lo scrive in un intervento su Time magazine, tracciando l'immagine di un mondo che si sta preparando alla guerra. Il premio Nobel per la pace ritiene in sostanza che Trump e Putin debbano collaborare introducendo al Consiglio di sicurezza dell'Onu una risoluzione che condanni ogni possibilita' di un conflitto nucleare, sottolineando che i due leader "hanno una particolare responsabilita'" nel rassicurare il mondo sulle preoccupazioni circa il nucleare. "E' necessario recuperare un dialogo politico finalizzato a decisioni e azioni congiunte".