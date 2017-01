Siria: Lavrov, inaccettabile inazione Onu colloqui Ginevra

(ANSAmed) - MOSCA, 27 GEN - "Siamo convinti che l'inazione dei nostri colleghi dell'Onu, che non hanno tenuto nessuna seduta" delle trattative di Ginevra sulla crisi siriana "da aprile dello scorso anno, sia inaccettabile": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, incontrando a Mosca alcuni rappresentanti dell'opposizione siriana. Ai prossimi negoziati di Ginevra, ha detto ancora Lavrov, le parti "dovrebbero concentrarsi su temi concreti" come "l'elaborazione di una Costituzione". "Speriamo - ha aggiunto - che tutti i siriani prendano dimestichezza con questa bozza come parte dei preparativi per l'incontro di Ginevra e che questa bozza stimoli la discussione pratica mirata alla ricerca di un accordo generale".