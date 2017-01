Trump: Erdogan, 'voglio vederlo, migliorare rapporti Usa'

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - "Voglio incontrare Trump al più presto. Faremo una nuova valutazione delle relazioni tra Turchia e Usa in un'ottica strategica", perché "al momento non sono floride". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel volo di ritorno dal suo tour in tre Paesi africani. "Prima di un incontro faccia a faccia, ha anticipato, con il neo presidente americano potrebbe esserci un colloquio telefonico. "Chiederemo che ne è stato degli 85 dossier che abbiamo fornito" per chiedere l'estradizione di Fethullah Gulen per il fallito golpe del 15 luglio, ha aggiunto Erdogan.