Boldrini, confronto su l.elettorale avvenga in Parlamento

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Invito le forze politiche a non occuparsi ora solo di legge elettorale perché ci deve essere attenzione anche per i problemi dei cittadini che sono tanti". A rivolgere l'appello è la presidente della Camera, Laura Boldrini, che, sempre a proposito di legge elettorale, invita comunque i partiti a mettersi subito al lavoro in Parlamento perché "questo confronto sulla legge elettorale al momento si vede più sui giornali che nelle aule parlamentari". E invece "non bisogna perdere tempo. In attesa delle motivazioni della Consulta si può benissimo cominciare a lavorare".