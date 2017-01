Somalia: al Shabaab, abbiamo ucciso decine soldati Kenya

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il gruppo islamico al Shabaab ha annunciato di aver attaccato ieri una base militare del Kenya nella Somalia meridionale aggiungendo di aver ucciso 57 soldati, un bilancio che l'esercito di Nairobi ha smentito. Lo riferiscono agenzie internazionali Un portavoce di al Shabaab ha detto che la base è quella di Kulbiyow, nel sud, vicino al confine col Kenya. I militari di Nairobi hanno fatto sapere che il bilancio è falso, ma dicono che nella zona è in corso un'operazione e che arrivando aggiornamenti sulla situazione. Secondo la televisione locale Ntv, "si teme che diversi militari siano morti e nella zona sono in corso duri combattimenti". Un portavoce militare keniano ha affermato in un comunicato che i "rumors" diffusi da al Shabaab sono falsi. I soldati keniani assieme ai quelli della forza di pace della missione dell'Unione Africana hanno "impegnato ferocemente" i combattenti che hanno tentato di entrare nella base con un veicolo carico di esplosivo guidato da un kamikaze, uccidendone "molti".