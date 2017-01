Turchia: nuova richiesta estradizione per militari in Grecia

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - Il ministero della Giustizia di Ankara ha inviato alle autorità di Atene una nuova richiesta di estradizione per gli otto militari turchi fuggiti in Grecia con un elicottero dell'esercito dopo il fallito golpe del 15 luglio scorso. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu. Ieri la Corte suprema di Atene ne aveva negato l'estradizione nel timore che non ricevessero un giusto processo in patria, dove sono accusati di aver preso parte al colpo di stato. Ieri pomeriggio, poco dopo la sentenza, un tribunale di Istanbul aveva subito emesso un nuovo mandato d'arresto nei loro confronti. I militari - 2 maggiori, 4 capitani e 2 sergenti - si sono sempre dichiarati innocenti e hanno chiesto asilo in Grecia nel timore di subire abusi in patria.