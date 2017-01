Ue rinnova sanzioni per Ben Ali, moglie e altri 46 tunisini

(ANSAmed) - BRUXELLES, 27 GEN - L'Ue prolunga di un anno, fino al 31 gennaio 2018, il congelamento dei beni per l'ex presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali, sua moglie e altre 46 personalità tunisine, responsabili di essersi appropriate di fondi statali. La decisione è stata presa a Bruxelles dal Consiglio. Le sanzioni erano state introdotte il 31 gennaio 2011 e da allora sono state sempre rinnovate. Dopo la rivoluzione di piazza che lo estromise dal potere, Ben Ali trovò rifugio con la moglie in Arabia Saudita.