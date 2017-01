Siria: curdi presentano bozza Costituzione, è federalista

(ANSAmed) - MOSCA, 27 GEN - I curdi hanno presentato oggi a Mosca una loro bozza per una nuova Costituzione siriana che prevede che la Siria si trasformi in uno Stato federale. Incontrando a Mosca il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov e alcuni rappresentanti dell'opposizione siriana, Khaled Issa, del partito curdo Unione democratica, ha affermato che nelle proposte per la Costituzione siriana avanzate dalla Russia "ci sono molte cose positive, in particolare l'eliminazione della parola 'araba' dalla denominazione della repubblica siriana", ma "sfortunatamente la bozza" russa "non soddisfa tutte le aspettative e le speranze del popolo siriano". Comunque, il rappresentante curdo ha sottolineato che la bozza di Costituzione avanzata dai curdi "ha degli aspetti in comune con le proposte russe".