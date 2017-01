Marito e moglie uccisi, 17enne indagato chiede scarcerazione

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Si è discusso in mattinata al tribunale per i Minorenni di Bologna il ricorso al Riesame del 17enne indagato insieme al figlio 16enne delle vittime, per il duplice omicidio di Pontelangorino (Ferrara): la notte tra il 9 e il 10 gennaio nella loro casa furono uccisi a colpi di scure i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni. I due minorenni, entrambi ora in strutture carcerarie minorili come disposto dal Gip, furono a lungo sentiti e, messi alle strette, avevano sostanzialmente confessato. Il 17enne, attraverso il suo avvocato Lorenzo Alberti Marangoni Brancuti ha chiesto la scarcerazione e l'affidamento ad una comunità. "Ha ribadito il suo pentimento", ha detto il legale. La decisione dei giudici arriverà nei prossimi giorni. (ANSA).