Spagna: Barcellona vieta nuovi alberghi in centro

(ANSA) - BARCELLONA, 27 GEN - Il comune di Barcellona, guidato dal sindaco Ada Colau, eletta con Podemos, ha deciso oggi di vietare la costruzione di nuovi alberghi nel centro, mantenendo cosi una delle sue principali promesse elettorali. La realizzazione di nuove strutture turistiche è consentita d'ora in poi solo nella parte periferica della capitale catalana. La nuova normativa è entrata in applicazione già oggi. E' stata approvata con i voti dei partiti che appoggiano la giunta comunale, Podemos e Psc, e degli indipendentisti della sinistra repubblicana catalana di Erc. La misura prevede un calo progressivo del turismo nel centro. Per il vicesindaco Janet Sanz punta a "riportare ordine in una città che si dirigeva verso il caos". La decisione del comune interviene dopo le proteste dei cittadini di Barcellona, in particolare nei quartieri più turistici del centro come Barceloneta e Barrio Gotico contro 'l'invasione' di turisti low cost.