(ANSA) - TERNI, 27 GEN - "Mi piace pensare Alessandro, in compagnia di Gesù, che nella 'hall' del Paradiso continua il suo servizio, gentile, competente, multilingue di accoglienza di quanti con onestà, rettitudine e laboriosità hanno dato senso alla loro esistenza e ora ricercano un tempo di riposo, anzi un riposo eterno": così il vescovo di Terni, Giuseppe Piemontese, nell'omelia della messa funebre di oggi pomeriggio nel duomo di Terni per Alessandro Riccetti, il 31enne ternano recptionist del Rigopiano tra le vittime della slavina. "Anche noi abbiamo cercato Alessandro in quel grande sepolcro vestito di bianco che era l'hotel Rigopiano", ha detto il vescovo, ricordando che Riccetti "ha affrontato tanti sacrifici, con lo studio e lavorando all'estero, per avere un lavoro dignitoso e onorevole. Ma la sorte avversa, la natura stavolta matrigna, hanno posto termine alla sua vita".