Salvini, a comunali Veneto deciso veto su simbolo FI

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Durante la riunione del consiglio federale della Lega "è stata accolta la richiesta del Veneto di correre con liste senza simboli di Forza Italia alle prossime comunali, quindi a Verona, Padova e Belluno". Lo ha riferito il segretario della Lega, Matteo Salvini, che in una conferenza stampa in via Bellerio, ha spiegato che sul territorio "ognuno avrà ampia autonomia di fare liste civiche anche con esponenti di Forza Italia, ma che non hanno partecipato alle gestioni precedenti".