Vaticano: a marzo le nuove monete euro, senza volto del Papa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 GEN - Saranno coniate a partire da marzo le nuove monete in euro del Vaticano. La novità è che non ci sarà più raffigurato il volto di Papa Francesco ma il suo stemma. La decisione è riportata dalla Gazzetta Ufficiale Europea che informa su tutti i cambiamenti in corso. Le monete in euro hanno infatti un lato uguale per tutti e un lato caratterizzato da immagini scelte dai differenti Paesi. Secondo quanto riferito dai siti specializzati in numismatica sarebbe stato lo stesso Papa a chiedere nel corso del 2016 all'ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano di non apparire più nelle valute di tutti gli Stati, compreso quello della Città del Vaticano. Al posto della sua immagine sarà raffigurato lo stemma papale scelto dal pontefice al momento della consacrazione episcopale. Già altri Papi avevano adottato questa linea, come Paolo VI dal 1970 alla fine del pontificato. I primi Euro Vaticani sono stati messi in circolazione il 1° marzo 2002.