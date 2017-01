Roma: Di Battista, attenzione su M5s ossessiva ma ben venga

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Se negli ultimi anni avessero parlato del bilancio di Roma come si sta facendo in questi giorni forse ai partiti politici (tutti) non gli sarebbe stato consentito di fare 15 miliardi di euro di debiti. Ad ogni modo l'attenzione ossessiva della stampa nei nostri confronti io non l'ho mai considerata un grosso problema. Al contrario, credo che una forza politica possa migliorare proprio se messa costantemente sotto torchio". Così il deputato M5s Alessandro Di Battista su Fb dove aggiunge: "Quel che è avvilente è notare quanto questo lavoro non sia quasi mai stato fatto nei confronti delle altre forze politiche".