Cina: Capodanno lunare, stretta fuochi artificio contro smog

(ANSA) - PECHINO, 27 GEN - L'ingresso nell'anno del Gallo potrebbe essere più silenzioso del solito in Cina a causa delle stretta sui fuochi d'artificio per il Capodanno lunare al fine di contenere lo smog: dopo lo stop deciso dall'intera provincia di Henan, le autorità di Pechino e Shanghai hanno optato per una politica di forte contenimento. Questa sera la tradizionale esplosione di colori e boati per festeggiare l'anno, e considerata di buon auspicio, dovrebbe essere più contenuta. A partire da mercoledì, la municipalità di Pechino, con tanto di messaggi inviati sui cellulari o postati sulle piattaforme come Weibo (il Twitter locale), ha invitato a limitare l'uso di petardi, mortaretti e tutto quanto collegato e di simile per scongiurare l'impennata dell'inquinamento. Su Weibo, l'auspicio è stato di un "nuovo anno verde e rispettoso dell'ambiente": i fuochi d'artificio non solo creano smog, ma sono anche pericolosi, tra rischio di incendi e incidenti.