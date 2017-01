(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La pop star Madonna? "E' disgustosa": parola del presidente americano Donald Trump, che ha definito così la pop-star nel corso di un'intervista ieri sera alla Fox. "Onestamente, e' disgustosa. Penso che si sia fatta seriamente del male. Penso che abbia fatto del male all'intera causa", ha detto Trump riferendosi alle affermazioni fatte da Madonna durante la Marcia delle Donne il giorno seguente all'inaugurazione del presidente Usa. "Sono arrabbiata - aveva detto la cantante, secondo quanto riporta il Telegraph -. Sì, sono indignata. Sì, ho pensato moltissimo a far saltare in aria la Casa Bianca. Ma so che questo non cambierebbe le cose". Ciò che ha detto Madonna, ha concluso Trump, e' "vergognoso per il nostro Paese".