Rigopiano: Marche piangono 6 vittime,domani primi funerali

(ANSA) - MACERATA, 27 GEN - Saranno celebrati tra domani e domenica i funerali di 4 delle 6 vittime marchigiane della sciagura dell'Hotel Rigopiano. Funerale unico domani a Castignano (Ascoli Piceno), alle 10:30 nella chiesa di Sant'Egidio, per Marco Vagnarelli, 44 anni, operaio della Whirlpool di Comunanza e Paola Tomassini, di 46, barista della società Autogrill, che erano nell'albergo di Farindola per una breve vacanza sulla neve. Sempre domani l'ultimo saluto a Emanuele Bonifazi, il 31enne addetto alla reception dell'albergo, che si svolgerà alle 14:30 nella palestra di Pioraco, suo paese di origine, che osserverà il lutto cittadino. Anche a Castelraimondo (Macerata) il sindaco ha proclamato una giornata di lutto cittadino per domenica 29 gennaio, quando saranno celebrati i funerali del 25enne Marco Tanda, pilota Ryanair, tra i clienti del Rigopiano, morto insieme alla fidanzata abruzzese Jessica Tinari. Il rito funebre sarà celebrato domenica alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia. (ANSA).