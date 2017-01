Femminicidio: Swg, nell'opinione pubblica cala allarme

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Cala, e non di poco, nell'opinione pubblica l'allarme sul fenomeno del femminicidio, sebbene la cronaca segnali continuamente nuovi casi, non ultimo oggi quello di Parma. A distanza di un anno, la percentuale di italiani che avverte come un'emergenza l'uccisione o la violenza contro le donne da parte dei partner è scesa di dieci punti, dall'82% al 72%. A lanciare l'allarme sul rischio di assuefazione è l'istituto Swg. Il calo coinvolge, in particolare, gli uomini (la percezione dell'emergenza è scesa dal 75% al 65%), i giovani (tra i Millennials il livello di allarme si ferma al 59%) e i residenti nel Nord, ovvero proprio nell'area in cui si è registrato il 53% dei femminicidi nel 2016. Per fortuna continua a resistere l'assoluta ingiustificabilità della violenza sulle donne (85%), anche se qualche distinguo fa capolino, con i giovani maggiormente giustificazionisti e una quota minoritaria di uomini (7%) che rintraccia nella paura di essere lasciato un motivo accettabile di discolpa.