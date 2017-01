(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il vice presidente della Commissione Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza, si è dimesso. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, il contrasto con il presidente Sergio Bertolucci dopo le sue dichiarazioni su un possibile 'effetto Vajont' in relazione alla diga di Campotosto, in Abruzzo. Secondo Scarascia Mugnozza, le parole del presidente sono state associate alla Commissione Grandi Rischi nonostante nel verbale della riunione non si facesse alcun riferimento al Vajont. Le dimissioni sono arrivate ieri al Dipartimento della Protezione Civile che dovrà ora inoltrarle alla presidenza del Consiglio.