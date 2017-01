Trump, priorità ai siriani cristiani tra rifugiati

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Priorita' ai cristiani tra i rifugiati siriani in Usa: lo ha suggerito Donald Trump in una intervista al Christian Broadcasting Network. I cristiani "sono stati trattati in modo orribile", ha osservato il presidente evocando le difficolta' dei siriani cristiani ad entrare in Usa come rifugiati. "Se eri un musulmano potevi entrare ma se eri un cristiano no, era quasi impossibile", ha aggiunto, sottolineando che erano tutti perseguitati allo stesso modo: "venivano tagliate le teste a tutti e soprattutto ai cristiani. Per questo abbiamo deciso di aiutarli".