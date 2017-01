Anno giudiziario, pg Milano 'giustizia al collasso'

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Pur "apprezzando davvero gli sforzi del Ministro della Giustizia, Onorevole Orlando" così "stando le cose, l'Amministrazione della giustizia resta al collasso" per le "vacanze degli organici del personale amministrativo". Lo si legge nella relazione del Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario. "Invochiamo - scrive il pg - un intervento urgente e serio del Governo affinché esso adotti tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Giustizia". Le infiltrazioni di una "organizzazione criminale", che avrebbe agito per "agevolare l'associazione mafiosa denominata 'Cosa Nostra', nei lavori di "Fiera Milano spa" sono un fatto "assai grave per la città di Milano", aggiunge Alfonso che nella sua relazione fa un riferimento specifico alla recente inchiesta della Dda milanese su Fiera Milano.