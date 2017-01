In fiamme auto sindaco di Eboli, forse incendio doloso

(ANSA) - SALERNO, 28 GEN - Intorno alle 4 della scorsa notte è andata in fiamme l'auto del sindaco di Eboli (Salerno), Massimo Cariello. La vettura (una Audi A4) - che è andata quasi completamente distrutta - era parcheggiata sotto l'abitazione del primo cittadino, in via Pio IX. Le fiamme hanno danneggiato anche altre tre vetture che sostavano nelle vicinanze. Ancora in corso d'accertamento le cause dell'incendio: i carabinieri non escludono le cause accidentali ma le ritengono meno probabili rispetto alla natura dolosa delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sul luogo dell'incendio non sono state rinvenute taniche di benzina: in ogni caso i militari della compagnia di Eboli eseguiranno i rilievi sulla carrozzeria proprio per verificare l'eventuale presenza di liquido infiammabile.(ANSA).