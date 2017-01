May oggi in Turchia, incontra presidente Erdogan

(ANSA) - ANKARA, 28 GEN - Il primo ministro britannico Theresa May, che ieri è stato il primo leader straniero ad incontrare Donald Trump alla Casa Bianca, è attesa oggi in Turchia per un incontro con il presidente Recep Tayyip Erdogan. I colloqui ad Ankara si concentreranno sulla collaborazione commerciale tra i due paesi anche in vista della Brexit, sulla cooperazione per sicurezza e la lotta al terrorismo. Tra i nodi pure quello dei diritti umani e delle libertà civili alla luce del tentato colpo di stato del luglio scorso in Turchia. L'ufficio della May ha fatto sapere che la Gran Bretagna ha esortato Ankara a "garantire una risposta proporzionata, giustificata e in linea con gli obblighi internazionali sui diritti umani". Tra i temi al centro del colloquio anche la crisi siriani ed il processo di riunificazione di Cipro.