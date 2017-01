Corea Nord: segnali riavvio reattore per produzione plutonio

(ANSA) - PECHINO, 28 GEN - La Corea del Nord avrebbe riavviato le attività del suo reattore nucleare di Yongbyon allo scopo di produrre plutonio, in base all'esame delle foto satellitari: lo ipotizza 38 North, think tank americano basato a Washington. "Le immagini dal 22 gennaio in poi mostrano un pennacchio di vapore, molto verosimilmente caldo, generato dallo sbocco del sistema di raffreddamento, un segnale che indica come il reattore sia molto probabilmente operativo", si legge nel rapporto sul sito web di 38 North, riconducibile allo Us-Korea Institute della Johns Hopkins University. Dalle analisi sullo Yongbyon Nuclear Scientific Research Center, distante una sessantina di chilometri da Pyongyang, emerge poi che il vicino fiume, di solito gelato in questa parte dell'anno, scorre regolarmente nel punto di confluenza tra lo sbocco di raffreddamento e il fiume. La Corea del Nord sta lavorando per rafforzare le sue armi nucleari incluse quelle miniaturizzate da montare su un missile a lunga gittata per poter "colpire" gli Usa.