May 'ricicla' il vestito, in rosso con Trump e Obama

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Theresa May, sulla scia di Kate Middleton, regina del riciclo di abiti. Per il suo primo incontro con il presidente americano Donald Trump la premier britannica ha scelto di indossare lo stesso tailleur color rosso acceso, quasi arancione, che aveva sfoggiato nel suo colloquio con Barack Obama al G20 in Cina. Il primo ministro ha, almeno, cambiato le scarpe, sua grande passione. Rosse fuoco e lucide per la sua prima visita alla Casa Bianca, opache e multicolore per il vertice lo scorso settembre. Tacchi in entrambi i casi rigorosamente 'kitten', bassi, il marchio di fabbrica di Theresa May. Diversi anche gli accessori scelti dalla premier britannica nelle due occasioni: una vistosa spilla appuntata sulla giacca per l'incontro con Obama, foulard colorato a coprire la scollatura per il il colloquio con Trump.