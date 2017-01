In Emilia Romagna più divorzi e boom di pratiche per migranti

Netta crescita dei divorzi, anche per effetto di quello 'breve". E continua il boom dei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale. Sono due tra le novità 'isolatE" nell’intervento del presidente della Corte di Appello di Bologna, Giuseppe Colonna, in apertura di anno giudiziario.

In materia di famiglia i nuovi procedimenti di divorzio aperti sono stati 5.970 nei tribunali della regione (+36%), quelli definiti 5.473 (+20%) a fronte di 6.186 fascicoli per separazione arrivati (-4%) e 6.430 definiti (-6%): insieme rappresentano il 5,6% degli affari civili trattati nel distretto.

Di «criticità estremamente rilevante» che «richiede con tutta probabilità un intervento normativo» ha parlato invece Colonna soffermandosi sulle richieste dei migranti, che gravano interamente in primo grado sul tribunale di Bologna, con 1.547 nuove pratiche , 741 decise e 1.282 pendenti, con crescite rispettivamente del 180%, 43% e 169%; anche in appello i fascicoli pendenti, 430, sono raddoppiati.