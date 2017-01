Trump: 'non sono disposta a morire per lui', sospesa 007

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Un agente dei servizi segreti Usa è stata sospesa dopo aver scritto sulla sua pagina Facebook di preferire il carcere piuttosto che morire per il presidente americano Donald Trump: lo riporta il sito del Washington Examiner. I servizi segreti hanno avviato un'inchiesta sull'attività di Kerry O'Grady - questo e' il nome dell'agente - sui social media e O'Grady continuerà a ricevere lo stipendio finche' l'inchiesta non sarà chiusa. Il post incriminato risale all'ottobre scorso, e' emerso questa settimana: nel testo si legge che l'agente preferirebbe la "galera" piuttosto che "prendere una pallottola" per Trump.