Trump: appello sindaco Berlino, 'non costruisca il muro'

(ANSA-AP) - BERLINO, 28 GEN - Il sindaco di Berlino, Michael Mueller, ha lanciato un appello ieri sera al presidente americano Donald Trump affinche' non costruisca il muro al confine con il Messico. "Noi berlinesi sappiamo meglio di tutti quanta sofferenza ha causato la divisione di un continente, cementata da filo spinato a cemento", ha detto riferendosi al Muro di Berlino eretto nel 1961 dalla dittatura socialista nella Germania dell'Est e abbattuto solo nel 1989. I berlinesi, ha proseguito, "non devono semplicemente accettare che tutta la nostra esperienza storica venga scartata dai coloro ai quali noi dobbiamo per gran parte la nostra libertà, gli americani". Citando poi il famoso appello dell'ex presidente Ronald Regan a Gorbaciov 'Abbatta questo muro!', Mueller ha esortato Trump: "Non costruisca questo muro"