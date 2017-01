Unioni civili: ultimo saluto a Franco dal suo sposo

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Gilet e cravatta grigia, camicia bianca: per dare l'ultimo saluto a Franco, il compagno di una vita, Gianni ha indossato gli stessi abiti del matrimonio. Un' unione civile la loro, la prima a Torino, celebrata cinque mesi e venti giorni fa, il 6 agosto scorso in Municipio. Franco Perrello è morto nei giorni scorsi a 83 anni e Gianni, 82 anni, è stato con lui sino all'ultimo. "Ho voluto che i vestiti di quel giorno li indossassi anche tu", ha spiegato, questa mattina durante il funerale nella chiesa di Santa Rita a Torino. "Perchè quel momento, dopo 52 anni di vita insieme, tra normali alti e bassi, è stato il coronamento del nostro amore, del nostro essere famiglia". Franco, come Gianni, era credente e il loro viaggio di nozze era stato a Lourdes. "Voi ci avete insegnato a pensare e a desiderare una Chiesa più grande, più accogliente", ha detto il sacerdote Gianluca Carrega. "Una chiesa - ha aggiunto il sacerdote - che non giudica, che non emargina, che ha la capacità di andare oltre. Voi siete una testimonianza importante per la comunità e per questo vi ringrazio". E a salutare Franco, a dirgli grazie per il loro coraggio, la loro coerenza, sono arrivati in tanti: amici, parenti, rappresentanti delle istituzioni, come la senatrice Magda Zanoni e l'assessore del comune di Torino Marco Giusta, esponenti dell'associazione TorinoPride. C'erano anche gli "Amici della bontà", il gruppo parrocchiale di cui Franco faceva parte. "Ricordiamo la tua gentilezza e la tua burbera simpatia", hanno osservato. Poi un canto, insieme a Gianni, per accompagnare Franco al cimitero: "Ciao ciao ciao ciao devo andare vuole dire arrivederci e non addio - dice il testo -vuol dire che ti voglio sempre bene; vuol dire non dimenticarmi mai". (ANSA).