Parroco aggredito e picchiato dai ladri in casa

Il parroco di Camposanto, comune in provincia di Modena, è stato aggredito e picchiato da due ladri che sono entrati nella sua abitazione, la notte tra mercoledì e giovedì, dopo aver rotto una finestra.

Don Walter Tardini, 78 anni, è stato pestato dai malviventi mentre stava andando a letto, nel suo appartamento che, a Camposanto, si trova accanto alla chiesa di San Nicolò. Il parroco era da poco salito quando ha visto due ombre oltre la finestra, poco prima che la stessa andasse in frantumi. Subito dopo l’irruzione dentro l’abitazione, i malviventi, presumibilmente stranieri, hanno preso a pugni Don Tardini, smurando subito dopo, e aprendo, la cassaforte. Dentro, però, non c'era nulla, così i malviventi sono fuggiti a mani vuote.

Don Walter Tardini è stato subito soccorso dal 118, sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che ora indagano.