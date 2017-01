Iraq: Mosul, in deposito Isis iprite e missili russi

(ANSA-AP) - MOSUL, 28 GEN - L'esercito iracheno ha trovato una quantità di gas 'mostarda', o iprite, a Mosul in un deposito segreto dell'Isis di missili terra-aria di fabbricazione russa: lo ha reso noto un ufficiale iracheno, Haider Fadhil, spiegando che funzionari francesi hanno analizzato la sostanza chimica ed hanno confermato che si tratta di iprite. I militari iracheni hanno mostrato ai giornalisti una cisterna in cui si trovava la sostanza ed un deposito con oltre dieci missili russi in una zona est della città. Secondo Fadhil l'Isis stava effettuando esperimenti con i missili per cercare di caricarli con la sostanza tossica.