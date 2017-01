Pakistan: getta due figlie in canale dopo pranzo, una morta

(ANSA) - ISLAMABAD, 28 GEN - Un padre pachistano, a quanto sembra affetto da turbe psichiche, ha portato ieri sera a cena fuori le due figlie nella provincia di Punjab e, dopo avere loro offerto un hamburger, le ha gettate in un canale. La più piccola di esse, Maryam di otto anni, è morta, mentre l'altra, Zainab di dieci, è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. L'incidente, ha reso noto la polizia, è avvenuto nel villaggio di Deenpur del distretto di Narowal, e ne è stato protagonista un autista identificato come Amjad Gujjar. In un primo tempo l'uomo aveva confessato alla moglie di aver sepolto vive le figlie vicino al canale. Ma giunti sul posto indicato gli agenti hanno recuperato nelle acque il cadavere privo di vita di Maryam ed il corpo della seconda figlia, Zainab, che respirava ma aveva perso conoscenza. Il padre delle due bambine, ha infine detto la polizia, "è malato di mente ed è stato arrestato".