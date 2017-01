Processo Ruby ter: Silvio Berlusconi rinviato a giudizio

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Milano con l’accusa di corruzione in atti giudiziari per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, che ha accolto la richiesta della Procura. Il processo per l’ex premier si aprirà il 5 aprile davanti alla quarta sezione penale del Tribunale.

LA DIFESA: "IL REATO? GENEROSITA' ". «Il fatto concreto è che si processerà Silvio Berlusconi per il reato di generosità». E’ il commento dell’avvocato Federico Cecconi che insieme al professor Franco Coppi difende il leader di Forza Italia, rinviato a giudizio a Milano per il caso Ruby ter con l’accusa di corruzione in atti giudiziari.

«Prendiamo atto di questo rinvio a giudizio - ha spiegato il legale - in dibattimento confidiamo nella possibilità di dimostrare l’estraneità di Silvio Berlusconi ai fatti contestati».