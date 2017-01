Italicum: Speranza, no a nominati o è partito di servi

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Si proclamano ultimatum e invece io penso ci sia uno spazio per il Parlamento. Le sentenze si rispettano, ma il potere su una materia così spetta al Parlamento e vorrei che il Pd fosse protagonista di una grande iniziativa parlamentare. Mai più un Parlamento di nominati: i deputati devono rispondere ai territori e non al capo. Altrimenti si costruisce un partito di servi e non di persone perbene. Questa è una grande battaglia di sinistra". Lo dice Roberto Speranza della minoranza Dem all'Assemblea dei Comitati per il No.