Bullismo: alunno di seconda media legato e frustato dai compagni di classe

Si stanno cercando riscontri in queste ore su un caso di bullismo che sarebbe avvenuto in una scuola media del centro storico di Padova: tre ragazzini di seconda avrebbero legato e frustato con una corda un loro compagno marocchino durante l’ora di ginnastica.

Il giovane immigrato, come riporta il Mattino di Padova, sarebbe stato immobilizzato, gli sarebbero stati legati mani e piedi e sarebbe stato colpito più volte con la corda usata per gli esercizi ginnici. L’aggressione sarebbe terminata solo quando l’insegnante si è accorto di quanto stava accadendo.

Non si tratterebbe, peraltro, del primo caso: già un anno fa il ragazzino sarebbe stato preso di mira dai compagni, vedendosi sottrarre il telefonino e la sua identità su Facebook. Poco dopo sarebbe comparsa in rete, sul suo profilo, la frase «Sono gay e voglio dirlo a tutti».

La dirigente dell’istituto scolastico, Lucia Marcuzzo, ha promesso che sulla vicenda verrà fatta chiarezza e se le circostanze saranno confermate verrà aperto un procedimento disciplinare e sarà informata l’autorità giudiziaria.