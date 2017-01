Caduto elicottero:Vescovo L'Aquila, perchè ora? Perchè così?

(ANSA) - L'AQUILA, 28 GEN - "Si avverte un dolore forte e pervasivo nel cuore dei parenti e della comunità. Una sofferenza così alta provoca un blocco espressivo, la si avverte ma non riesce a dirla, ci si esprime più con i gesti e le parole vengono difficili. Una serie di eventi traumatici si è abbattuta sul nostro territorio e sulla nostra gente. Una domanda ci raschia l'anima, perché? Perché ora? Perché così? Interrogativi che vanno rispettati lasciandoli risuonare nel silenzio dell'anima senza risposte banali e fuorvianti non esistono anestetici capaci di sopirli. Occorre sostare con fede davanti al mistero lasciando che sia Dio e lui solo a dare la risposta". È un passo dell'omelia dell'arcivescovo metropolita di L'Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi per la cerimonia funebre di 4 delle 6 vittime dello schianto dell'elicottero del 118, martedì scorso, sulle montagne dell'Aquilano. Presente il ministro della Difesa Roberta Pinotti.