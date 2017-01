Gentiloni, valori Ue non più scontati, riaffermarli

(ANSA) - LISBONA, 28 GEN - "Quando si rappresenta l'Ue come il luogo della pace, del superamento delle dittature, della società aperta, forse si parla di cose che tempo fa avremmo potuto considerare banali o scontate. Non lo sono. Viviamo in tempi di crisi in cui riaffermare i valori dell'Ue ha uno straordinario valore di attualità". Lo dice il premier Paolo Gentiloni al vertice Euro-Med di Lisbona.