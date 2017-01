Russia: 2.000 in piazza per Sant'Isacco

(ANSA) - MOSCA, 28 GEN - Oltre 2.000 persone si sono radunate a San Pietroburgo per protestare contro i piani delle autorità della città di donare la Cattedrale di San Isacco alla Chiesa ortodossa russa, nel mezzo di un dibattito sempre più appassionato sul rapporto tra la Chiesa e lo Stato. "Non daremo Sant'Isacco alla chiesa, vogliamo un museo," ha detto ai manifestanti Boris Vishnevsky, un deputato locale. La protesta è significativamente più grande di una manifestazione simile a cui hanno partecipato diverse centinaia di persone all'inizio del mese. Poche decine di contro-manifestanti si sono riuniti nello stesso luogo per sostenere i piani delle autorità. L'annuncio che la Cattedrale di Sant'Isacco, attualmente un museo, sarà restituita alla Chiesa Ortodossa ha scatenato una forte reazione da parte dei residenti della città. Più di 200.000 persone hanno firmato una petizione online che invita le autorità cittadine a riconsiderare la scelta.