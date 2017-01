Sardegna: Pigliaru esce da ospedale, dimissioni protette

(ANSA) - CAG, 28 GEN - Il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, lascia l'ospedale Brotzu e ritorna a casa. La notizia è trapelata oggi ed è stata confermata dalla presidenza della Giunta, ma l'uscita dalla struttura ospedaliera risale a ieri sera. Per il governatore, che era ricoverato dal 2 gennaio scorso, si tratta di un regime di dimissioni protette perché deve effettuare controlli programmati a breve per valutare il percorso successivo e proseguire la terapia. Il presidente Pigliaru era ricoverato in ospedale per una patologia immunologica. (ANSA).