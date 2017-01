Caduto elicottero: De Vincenti a funerali pilota a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 28 GEN - Si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di San Girolamo, a Rimini, i funerali di Gianmarco Zavoli, il pilota di 46 anni morto nell'Aquilano, con altre cinque persone, in un incidente con l'elicottero del 118. Ai funerali hanno preso parte il sindaco Andrea Gnassi, il ministro per la Coesione territoriale e Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il prefetto Giuseppa Strano e vari rappresentanti delle forze dell'ordine. Corone di fiori sono state inviate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Durante le esequie sono state lette alcune lettere degli ex commilitoni e dei colleghi del 118, che hanno ricordato l'impegno di Zavoli nell'aiutare le persone in difficoltà, come il giorno della tragica fatalità. Nella piccola chiesa circa 400 hanno dato l'ultimo saluto a Zavoli, che lascia i genitori e la fidanzata. (ANSA).