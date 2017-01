Albania: illegale l'arresto di Haradinaj

(ANSAmed) - PRISTINA, 28 GEN - Per il ministro dell'interno albanese Saimir Tahiri il mandato di cattura internazionale emesso dalla Serbia nel 2004 e sulla base del quale è stato arrestato a inizio gennaio in Francia l'ex premier kosovaro ed ex leader dell'Uck Ramush Haradinaj è illegale e inaccettabile. "Ho comunicato la mia posizione ai vertici dell'Interpol, non solo in riferimento alla vicenda Haradinaj, ma chiedendo il riesame di tutti i mandati di cattura emessi dalla Serbia, affinché non siano eseguiti in futuro", ha detto il ministro albanese che è in visita a Pristina. Tahiri ha avuto colloqui con il presidente kosovaro Hashim Thaci e con altri dirigenti locali ribadendo il pieno sostegno dell'Albania alle posizioni di Pristina, sia sul fronte del dialogo con Belgrado sia nelle aspirazioni di integrazione europea del Kosovo. Haradinaj attende a piede libero in Francia la decisione di Parigi sulla richiesta di estradizione della Serbia che lo accusa di crimini di guerra nella guerra in Kosovo di fine anni '90.