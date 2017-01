Limiti ai migranti dai Paesi islamici: famiglia di profughi dell'Iraq bloccata al Cairo

L’Egitto si è subito adeguato al bando di almeno tre mesi imposto dal neo-presidente americano Donald Trump all’entrata negli Stati uniti di cittadini di sette Paesi islamici e ha bloccato alcuni migranti in partenza per New York. Si tratta di una sola famiglia di cinque iracheni cui, al Cairo, è stato negato l'imbarco su un aereo della compagnia di bandiera egiziana Egyptair diretto a New York. Lo riferisce il sito del quotidiano egiziano Al Watan. La famiglia (padre, madre e tre figli, fra cui una bambina) erano in transito nello scalo egiziano provenendo da Erbil. Fonti aeroportuali hanno riferito che si tratta di "profughi" con visti e documenti validi per l’ingresso negli Usa (prima che Trump emettesse l’ordine). E’ stato necessario far scendere a terra le loro valige già imbarcate sul volo 985.

KLM DEVE LASCIARE A TERRA 7 PASSEGGERI. La linea aerea olandese Klm ha reso noto che ha dovuto allontanare sette passeggeri ai quali non è più permesso di entrare negli Stati Uniti dopo l’ordine esecutivo firmato dal presidente Usa Donald Trump che ha ordinato lo stop agli ingressi da sette Paesi musulmani. «Ci piacerebbe portarli lì - ha detto Manel Vrijenhoek dell’ufficio stampa della Klm -, ma per gli Stati Uniti queste persone non sono più benvenute». Vrijenhoek non ha specificato le loro nazionalità, ma ha confermato che provengono dai Paesi colpiti dal divieto di immigrazione di tre mesi, Iraq, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia e Yemen e che avrebbero dovuto volare con Klm diretti negli Usa da diversi aeroporti in tutto il mondo.



GOOGLE RICHIAMA I DIPENDENTI DAI PAESI ISLAMICI. Google ha richiamato i suoi dipendenti provenienti dai Paesi islamici a «rientrare negli Stati Uniti il prima possibile» dopo il giro di vite sugli ingressi imposto dal presidente Donald Trump nei confronti di tutti i rifugiati (per 4 mesi) e per i cittadini di sette Paesi - Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen - per almeno tre mesi. Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, ha precisato che più di cento dipendenti dell’azienda sono colpiti dalla misura. «E' doloroso vedere il costo personale di questo ordine esecutivo sui nostri colleghi. Abbiamo sempre reso pubblica la nostra visione in materia di immigrazione e continueremo a farlo», ha scritto Pichai.