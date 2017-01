Lavori bloccati ss275 Maglie-Leuca,nuova protesta lavoratori

(ANSA) - MAGLIE (LECCE), 29 GEN - Decine di lavoratori del gruppo Palumbo hanno occupato simbolicamente per alcuni minuti questa mattina, come già fatto in altre occasioni, un tratto della strada statale 275 Maglie-Leuca per protestare contro i ritardi nell'assegnazione dei lavori di ammodernamento della stessa strada. Nei mesi scorsi i lavoratori hanno ricevuto lettere di licenziamento; la protesta ha provocato alcuni disagi alla circolazione. I ritardi nell'assegnazione dei lavori sarebbero legati ad una serie di ricorsi di natura giudiziaria e amministrativa. I dipendenti delle quattro ditte del gruppo Palumbo sono in presidio permanente sulla statale dal 18 agosto dello scorso anno, fanno i turni e trascorrono la notte in tende montate a ridosso della carreggiata.