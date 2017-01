Salvini, votare a primavera ormai è una certezza

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 GEN - "Votare a primavera è una certezza. Anche il Pd ormai ha capito che questo Parlamento e questo Governo non sono credibili". Lo ha detto Matteo Salvini oggi ad Ascoli Piceno, intervenendo ad un convegno della Lega dal titolo "Crea, credi, cambia". "Dobbiamo credere in un progetto, vogliamo cambiare, e la via è andare al governo, vogliamo vincere" ha aggiunto il leader leghista. "Siamo alternativi a Renzi e ai 5 Stelle, non abbiamo nessuna voglia di fare inciuci", ha concluso.