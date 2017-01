Pd: Speranza, platee di ieri non una contro l'altra

(ANSA) - TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA), 29 GEN - "Le due platee di ieri non sono una contro l'altra ma sono parte della stessa comunità del centrosinistra". Così Roberto Speranza commentando con i giornalisti, a Taurianova, le iniziative di Renzi a Rimini e di D'Alema a Roma di ieri. "Io, per quel che mi riguarda - ha detto poi - lavoro per rigenerare il centrosinistra e cambiare il Pd".