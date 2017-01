Pd: Orfini, da noi riservisti danno mano a avversari

(ANSA) - RIMINI, 29 GEN - "Ieri D'Alema ha detto che arrivano i riservisti, io credo che serva il contributo di tutti ma noi siamo l'unico partito in cui i riservisti vengono richiamati in guerra e danno una mano agli avversari. Vorrei che tutti avessero un margine di onestà intellettuale superiore: certo abbiamo fatto errori ma chi in passato ha avuto più di un' occasione per cambiare il paese prima di alzare il ditino potrebbe spendere 30 secondi per fare autocritica": così il presidente Pd, Matteo Orfini, contro Massimo D'Alema.