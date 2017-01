Lite condominiale tra vicini, denunciati zio e nipote

Una lite condominiale è finita con una denuncia per minaccia aggravata e violenza privata a carico di uno zio 50enne e un nipote 18enne a Brescello, nel Reggiano: i due hanno minacciato di morte e cercato di colpire con un bastone una coppia di vicini di casa al culmine di una discussione piuttosto animata e conclusa con l'intervento dei Carabinieri.

In pessimi rapporti con i vicini, spiega una nota dell’Arma, il 50enne, per futili motivi, ha iniziato ad aggredire verbalmente la coppia - marito e moglie - minacciandola di morte ed impedendole di chiudere il cancelletto del proprio cortile.

Alla reazione dell’uomo della coppia, è intervenuto il nipote che armato di un bastone ha prima minacciato di morte il vicino dello zio e poi ha cercato di colpirlo con il bastone senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Boretto che oltre a riportare la calma tra le parti, hanno denunciato a piede libero il 50enne e il 18enne.

A nulla è valso il tentativo dello zio discolpare il nipote attribuendosi la paternità dell’utilizzo del bastone: la ricostruzione degli uomini dell’Arma, supportata da testimonianze, ha sconfessato le parole dell’uomo.